Vandaag begint in de meeste scholen de jaarlijkse voorleesweek. Normaal komen ouders dan voorlezen in de klas van hun zoon of dochter. Maar dat gaat nu uiteraard niet. Basisschool Kadrie in Kalmthout heeft daar een originele oplossing voor gevonden: digitaal voorlezen. En niet alleen de ouders doen mee ...