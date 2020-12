Ruim 600.000 euro voor aanleg riolering in Brasschaat

Nog op te veel plaatsen in Vlaanderen is er geen riolering. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert daarom extra in rioleringsprojecten. Brasschaat kan daarbij rekenen op 672.000 euro subsidie voor de aanleg van rioleringen in het wegenproject Zegersdreef (vak Bredabaan – Donksesteenweg – rotonde).



De rioleringsgraad in Vlaanderen moet veel beter. Lokale besturen die bereid zijn te investeren kunnen daarom extra projecten indienen. Conform het subsidiebesluit kunnen ze dan 75% subsidie krijgen voor de rioleringskosten in deze projecten.



Het resultaat van die extra investeringsronde is er nu. Er werden 180 rioleringsprojecten ingediend, waaronder dat van Brasschaat, goed voor 291 miljoen euro aan investeringen. Die kunnen rekenen op financiële steun van de minister. Vlaanderen investeert 158 miljoen euro. Het gaat telkens om projecten waarvoor de aanbesteding en gunning in de loop van 2021 doorgaan en die in de meeste gevallen sneller zullen doorgaan dan oorspronkelijk gepland.

In Brasschaat werd volgend project ingediend: aanleg riolering Zegersdreef vak Bredabaan - Donksesteenweg – rotonde. Een project dat in 2021-2022 wordt uitgevoerd. Het totale wegenproject heeft een kost van 1,7 miljoen euro. Voor de investering in de riolering (896.000 euro) krijgt de gemeente 75% subsidies.

