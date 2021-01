Ruim anderhalf uur file voor Kennedytunnel door schade aan wegdek

Op de E17 (op Linkeroever) richting Kennedytunnel staat er vanochtend een kilometerslange file omdat er door schade aan het wegdek slechts één in plaats van twee rijstroken beschikbaar is. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De wachttijden lopen omstreeks 8 uur al op tot meer dan anderhalf uur.

De beschadiging bevindt zich op het stuk snelweg waar momenteel de werken aan de Oosterweelverbinding aan de gang zijn, maar volgens bouwheer Lantis gaat het om slijtage van een bestaand stuk wegdek en dus niet om schade door de werf. Het Verkeerscentrum vraagt om de omgeving absoluut te vermijden. 'Het gaat om een put in bestaande weginfrastructuur die sowieso zou worden vervangen de komende jaren', zegt Annik Dirkx van Lantis. 'Een combinatie van regen en vorst op een oud stuk asfalt kan voor dergelijke beschadigingen zorgen, dat zie je nog wel vaker. Onze mensen zijn onderweg om het zo snel mogelijk te herstellen, maar dat kan natuurlijk nog even duren want de omstandigheden zijn er niet ideaal.'

(bron en afbeelding Peter Bruyninckx - Wegen en Verkeer)