Ruim een kwart meer sms’jes verstuurd door einde ramadan

Er zijn gisteren aan het einde van de ramadan beduidend meer sms’jes verstuurd en meer telefoons verricht dan op een normale zondag.

Telenet zag gisteren een opvallende stijging in het aantal sms’jes en telefoons op zijn netwerk (voormalige BASE). Dat heeft volgens Telenet allemaal te maken met het Suikerfeest, het einde van de ramadan. "Er werden in totaal 11.318.860 sms’jes verstuurd, dat is 28 procent of 2.511.586 berichten meer in vergelijking met vorige zondag (8.807.274)”, zegt Coralie Miserque, woordvoerster van Telenet. “Vooral in de ochtend rond 9 en 10 uur zagen we een sterke stijging van het aantal berichtjes.”

Ook het aantal telefoongesprekken steeg gisteren in vergelijking met de zondag ervoor. “We noteerden een stijging van elf procent en ook hier zat het grootste verschil in de ochtend.” Veel moslims bellen na het gebed in de moskee voor het Suikerfeest familie en vrienden op om elkaar elkaar ‘ied mubarak’ of een gezegend feest te wensen. “In grootsteden Brussel, Antwerpen en Luik werd er nog meer gebeld: daar zagen we een stijging van 18 procent.”