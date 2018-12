Ruimere openingstijden Antwerpse crèches

Heel wat crèches zullen volgend jaar langer open zijn. Ze zullen dan elke dag twaalf uur of zelfs nog langer kinderen opvangen.

Zo kunnen ze vlotter inspelen op ouders die in shiften of in het weekend werken. De ruimere openingstijden zijn het gevolg van een nieuwe subsidieregeling van de Vlaamse regering. Een kinderopvang kan vanaf volgend jaar namelijk extra geld krijgen als ze minstens één uur extra open is of kinderen in een weekend of op een feestdag opvangt.