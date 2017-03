Ruimte voor creativiteit, kunst en ontmoeting in Berchem

Het terrein in Berchem tussen het districtshuis, bibliotheek De Poort en de Academie krijgt tegen eind dit jaar een nieuwe invulling die in het teken staat van kunst, creativiteit, cultuur en ontmoeting. Het gaat om een tijdelijke invulling in afwachting van de definitieve heraanleg van de ruimte.

Het gebied tussen de Grotesteenweg, Driekoningenstraat, Willem Van Laarstraat en de Vredestraat ligt centraal in Oud-Berchem. Er staan veel gebouwen met een publieke functie zoals het districtshuis, bibliotheek De Poort en de Academie Berchem. Daarnaast is er veel openbare ruimte. Deze ruimte is vandaag nogal versnipperd.

Het district Berchem wil de ruimte uitbreiden en er één openbare en creatieve ontmoetingsplek van maken. “Eén groot kunstenplein in het centrum van Oud-Berchem zou de dynamiek van de buurt kunnen ondersteunen”, zegt districtsvoorzitter Evi Van der Planken. Door de combinatie van publieke gebouwen en openbare ruimte is het terrein bijzonder geschikt voor creatieve initiatieven zoals tijdelijke tentoonstellingen in openlucht.

In afwachting van een definitieve heraanleg krijgt de ruimte in het najaar al een tijdelijke invulling. “Op die manier kan de buurt het plein nu al in gebruik nemen en kunnen wij een definitieve heraanleg van dit grote centrumplein grondig voorbereiden in samenwerking met de Academie, de bibliotheek en de buurt”, benadrukt Evi Van der Planken.

In maart start het district al met enkele voorbereidende groenwerken aan de kant van de Hogeweg. Ter voorbereiding op de tijdelijke pleininvulling verwijdert de groendienst de lage begroeiing in de Hogeweg om doorzichten te creëren. Aansluitend wordt gras ingezaaid. De bestaande bomen op het terrein blijven behouden in de tijdelijke pleininvulling. De effectieve werken voor die tijdelijke invulling starten pas na de zomervakantie. Dan vinden tegelijkertijd renovatiewerken plaats aan de Academie Berchem.

De tijdelijke inrichting van het plein bevindt zich nog in de ontwerpfase. De buurt ontvangt hierover later meer info. Nieuwe informatie verschijnt ook steeds op de website www.berchem.be onder het kanaal ‘openbare werken’.

(bericht : stad Antwerpen - district Berchem - foto Google Street View)