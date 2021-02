Ruiterhal in Brasschaat wordt dan toch niet afgebroken

De Ruiterhal in Brasschaat zal dan toch niet afgebroken worden. Nochtans had de gemeente dat vorig jaar beslist na een grondig onderzoek.

De Ruiterhal, die gebruikt werd als cultureel centrum, moest begin vorig jaar gesloten worden door stabiliteitsproblemen. In Brasschaat waren er al langer plannen voor een nieuwe podiumzaal. Die zouden dan versneld worden. Maar Corona is ook een aanslag op de Brasschaatse gemeentekas. Een nieuwe zaal bouwen is momenteel niet aan de orde. En dus kiest de gemeente er toch voor om de problemen in de Ruiterhal op te lossen. Vorig jaar klonk het nog dat dat niet kon, maar nu is een renovatie dus toch de meest haalbare optie.