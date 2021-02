De ouders van één van de Kapelse jongeren die werden betrapt op een lockdownfeestje afgelopen weekend gaan in beroep tegen de straf van hun zoon. De jongen van 15 was met zes vrienden samengekomen. De politie betrapte hen en ze werden tot zondagavond vastgehouden. De ouders vinden dat dat niet in proportie is met de overtreding van de jongeren. Volgens hun advocaat is de straf zelfs ongrondwettelijk. Het parket verdedigt haar strenge aanpak.