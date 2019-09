In Kalmthout kunnen de mensen weer op beide oren slapen. De afgelopen weken werden ze uit hun slaap gehouden door een rumoerige wasbeer die niet liever deed dan op daken en goten klauteren. Maar na een nieuwe melding kon de brandweer hem eindelijk inrekenen. Het beestje had zich verschanst in de nok van het dak van een woning in de De Vletlaan.