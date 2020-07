Rumst schrapt evenementen tot eind september

Naar aanleiding van de heropflakkering van het coronavirus neemt het lokaal bestuur van Rumst maatregelen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Er werd onder meer beslist dat alle evenementen in Rumst tot eind september worden afgelast. Ook andere activiteiten die meerdere mensen bij elkaar brengen worden verboden.

"De veiligheid en gezondheid van iedere Rumstenaar staat nu voorop. Vorige week werd nog in overleg met de andere Rupelstreekgemeenten en Aartselaar beslist dat het dragen van mondmaskers in de openbare ruimte verplicht is. Intussen is er ook sprake van bijkomende provinciale maatregelen, naast de reeds geldende federale maatregelen." zegt het gemeentebestuur in een persbericht.

“Er werd beslist om alvast tot eind september 2020 alle evenementen te schrappen. Dat betekent dat ook de plattelandsmarkt, in combinatie met Open Monumentendag en Rondje Rumst, de traditionele afsluiter van de zomer in Rumst, niet zal plaatsvinden. Ook de jaarmarkt van Rumst zal dit jaar niet plaatsvinden,” aldus Geert Van der Auwera (CD&V), schepen bevoegd voor evenementen.

Helaas moesten hierdoor ook de kleinschalige activiteiten die last-minute georganiseerd werden om voor een stukje de leemte door het wegvallen van de vele zomerfeesten in de gemeente op te vangen, geannuleerd worden.

De eerste verrassingsdonderdag van 23 juli, waarbij een aantal inwoners, volledig volgens de coronamaatregelen, een blik achter de schermen van het digitale Tomorrowland mocht werpen, was dus meteen ook de laatste van de geplande reeks verrassingsevenementen op unieke locaties.

Feesten kan en mag nu even niet, maar om de komende weken voor de inwoners zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er wel wat kleinschalige activiteiten die je met je gezinsbubbel kan doen. Het ideale moment om Rumst te herontdekken en weer te beseffen in wat voor prachtig dorp we wonen. Dat kan bijvoorbeeld met ‘Hapje tapje trapje’, een fietstocht met een gastronomische toets. Fiets ook eens langs de Rupeldijk en houd even halt bij het baksteendoolhof van Wienerberger. Of ga op schattenzoektocht met het hele gezin. Toerisme Rupelstreek biedt ook heel wat thematische wandel- en fietsmogelijkheden in de buurt, bijvoorbeeld de fotozoektocht in Terhagen of de tunnelwandelingen. Hou hierbij zeker rekening met de geldende regels van de mondmaskerverplichting, contactbubbels, afstand en hygiëne.

In het gemeentelijk park ’s Herenbeemden in Rumst werd een houten muur gebouwd waarop de deelnemers van een jongerenkamp zich tijdens een graffitiworkshop konden uitleven. Ook enkele graffitikunstenaars gingen aan de slag. Het kunstwerk van de jongeren prijkt hierdoor mooi naast dat van echte street art artiesten zoals DZIA.

Alle info op www.rumst.be

(foto Facebook gemeente Rumst)