Rumst wil ontsluitingsweg aanleggen om vrachtverkeer te weren

Als de Vlaamse Regering niet snel werk maakt van een behoorlijk financieringsplan plan, gaat het liefst 50 jaar duren eer de Ring echt overkapt is.Die alarmkreet is te horen bij Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache van sp.a. Een jaar na de feestelijke ondertekening van het Toekomstverbond, hekelt ze ook het uitblijven van echte alternatieven moeten bieden voor de auto. Ook die afspraak over de 'modal shift' was nochtans gemaakt, zegt ze. Morgen wordt in het Vlaams Parlement gedebatteerd over het dossier.