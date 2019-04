De Zero Waste-trend die als doel heeft om geen nieuw afval te creëren, neemt langzaam maar zeker ook Antwerpen over. Na een aantal zero waste supermarkten, een volledig afvalvrij jeansmerk, en restaurant, is er nu voor het eerst ook een zero waste bar. Bij Jörd Kaffee worden de overschotten van een cateringzaak herwerkt tot nieuwe gerechten, zodat ze niet in de vuilbak belanden.