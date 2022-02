Een jonge studente uit 's Gravenwezel is met een inzamelactie gestart voor Oekraïne. Roksolana is haar naam, en zij heeft zelf familie in Oekraine. Alle spullen zullen terechtkomen in ziekenhuizen, aan het front, en bij mensen op de vlucht. En de actie loopt heel goed. Iedereen wil helpen zegt ze. Wie spullen wil doneren, kan mailen naar helpukrainebe@yahoo.com