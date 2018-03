Runaway bride laat man voor het altaar staan in gevangenis Begijnenstraat

Een Antwerpse vrouw kwam vanmorgen niet terug naar de gevangenis in de Begijnenstraat na haar penitentiair verlof. Opmerkelijk? Ze liet haar toekomstige man voor het altaar staan… in de gevangenis. Distritsvoorzitter Paul Cordy (N-VA) was vanmorgen op weg naar de Begijnenstraat om het koppel te huwen toen hij plots bericht kreeg over de Antwerpse ‘runaway bride’. Wie deze vrouw is of wat de relatie is met haar ‘ex-vriend’ wil de districtsvoorzitter niet kwijt. “We respecteren de privacy van de mensen”.