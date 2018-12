Een jaar of vijftig na het wielrennen op de weg heeft nu ook het veldrijden zijn Kannibaal. Mathieu van der Poel is de naam. Er stond ook gisteren geen maat op de Nederlander die in Kapellen. In wat voor hem een klein beetje een thuiscross was, gaf hij de tegenstand een minuut of 18 het gevoel dat ze met hem mee konden. Maar dan was het toch weer tijd om het ruime sop te kiezen.