Gisteravond begonnen de Giants Antwerp hun Champions League-campagne in Zweden, en dat werd meteen een serieuze thriller. Op papier is Giants altijd de betere ploeg, maar Lulea heeft haar kampioensploeg bij elkaar kunnen houden en is dus een geoliede machine. De machine van de Giants had wat meer tijd nodig om onder stoom te komen, maar deed dat net op tijd. De troepen van Moors wonnen uiteindelijk met 79-81.