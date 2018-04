Sport Rupel Boom (nog?) geen kampioen

embed

De lopers waren vandaag even baas in Antwerpen, maar dat neemt niet weg dat er ook nog gevoetbald werd. Beerschot Wilrijk speelt pas vanavond en Antwerp morgenavond. Maar er is één club uit onze regio die kampioen kon spelen vandaag en dat is Rupel Boom. De Steenbakkers stonden op kop in de Tweede Amateurliga A en trokken vanmiddag naar de nummer twee in de stand, Mandel United, ergens diep in West-Vlaanderen. De opdracht was duidelijk: Als rupel Boom won, was het kampioen.