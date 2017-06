Rupel Boom ontevreden met reeksindeling

Het voetbalseizoen is nog maar net afgelopen, of de reeksindeling voor de Tweede Amateurliga voor volgend seizoen is al bekend. In die Tweede Amateurliga zitten vier clubs uit onze regio.

Maar ze zitten helaas niet allemaal in dezelfde reeks. Rupel Boom lijkt het slachtoffer van de huidige reeksindeling. De Steenbakkers zitten in de A-reeks met op Bornem na allemaal West- en Oost-Vlaamse clubs. In de B-reeks zitten dan weer acht clubs uit onze provincie, met uit onze regio City Pirates, Cappellen en Sint-Lenaarts. Rupel Boom is dan ook ongelukkig dat het naast al deze Antwerpse affiches grijpt.