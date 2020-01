Er komt dan toch een veelbesproken fusie in het Antwerpse voetbal. Niet tussen Antwerp en Beerschot, maar wel tussen twee clubs uit Deurne. Rochus Deurne en Olympic Pirates Deurne. Een fusie tussen beide clubs lag al meermaals op tafel, maar er zat iedere keer een kink in de kabel. Deze keer verliepen de gesprekken over een fusie heel vlot. Vanaf volgend seizoen speelt de fusieclub in geel en blauw op het terrein van Rochus Deurne. Op de naam van de nieuwe club is het nog even wachten.