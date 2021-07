Sportieve waaghalzen kunnen zich in Schoten vanaf nu uitleven op de gloednieuwe pumptrack, naast skatepark De Zeurt. De werken aan het parcours zijn afgerond, dus kan er volop gestunt worden op het uitdagende parcours. Een pumptrack is een aaneengesloten parcours dat bestaat uit bulten en bochten. Je moet amper trappen, maar maakt snelheid door een pompende beweging te maken met je armen en benen.Het Schotens parcours is twee meter breed en 288 meter lang. Het parcours werd aangelegd in asfalt, waardoor het toegankelijk is voor alles met wielen: van inlineskates tot (BMX-)fietsen. Naast een groot, uitdagend parcours waarop oneindig gevarieerd kan worden, is er ook een kleinere piste voor kinderen. Dit kleinere parcours is 48 meter lang en heeft minder grote hoogteverschillen (maximum 60 centimeter). De hoogteverschillen op het grote parcours variëren tussen de 30 en 120 centimeter. Er werd een budget vrijgemaakt van 160.000 euro voor het ontwerp en de aanleg van het park.Zodra de coronamaatregelen het toelaten hoopt de gemeente een volwaardige opening te kunnen voorzien met demo's, initiatie, muziek… Ook het fietsteam van de lokale politie is enthousiast. Ze willen dit graag mee testen en hun rijkunsten laten zien tijdens de opening.De pumptrack kan gebruikt worden door BMX'ers, maar ook steps, skatebord, skates… zijn toegelaten. Het gebruik van beschermde kledij en helm zijn verplicht. Gemotoriseerde vervoersmiddelen zijn niet toegelaten. In samenspraak met de wijk werd er ook een draadafsluiting geplaatst. Deze moet voorkomen dat fietsers onverwacht oversteken.