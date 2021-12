Nieuws Rupelstreek hinkt achterop qua boosterprikken

Er zijn in onze gemeenten grote verschillen in de snelheid waarmee inwoners hun boosterprik kunnen krijgen. In Antwerpen bijvoorbeeld zijn ze al achttien-jarigen aan het uitnodigen. Terwijl ze in de Rupelstreek nog de zestig-plussers aan het vaccineren zijn.