In de Rupelstreek beseffen ze dat de cijfers er momenteel niet goed voor staan. Afgelopen weekend was er nog een crisisoverleg bij de eerstelijnszone. Verschillende gemeenten hebben al scholen moeten sluiten, en ook de kinderopvang in Niel is gesloten. Ze hopen er dat de cijfers snel weer dalen en blijven intussen vaccineren.