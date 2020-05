De vastgoedsector start vandaag ook weer op. Na acht weken sluiting is er bij de Antwerpse immomakelaar Heylen Vastgoed een wachtlijst van 3.000 huisbezoeken. Die kunnen vanaf nu dus van start gaan. Om alles in goede banen te leiden, werden tijdens de lockdown 8 nieuwe medewerkers aangeworven via digitale sollicitaties.