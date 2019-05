Vrouw krijgt na 37 jaar voornaam die ze wil

In het Rivierenhof in Deurne hebben naaste familie en vrienden van de vermoorde Julie Van Espen gisteravond een wake gehouden. Ze kwamen er in intieme kring samen om afscheid te nemen in het park waar Julie zo graag vertoefde en tot rust kwam. Ook vanavond is er nog een wake gepland aan de Theunisbrug waar het lichaam van Julie gevonden werd. Daarop is iedereen welkom.