'Eenmalige extra vergoeding' RVA is bedrog

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) waarschuwt voor valse e-mails die in naam van de dienst worden verzonden. Daarmee proberen oplichters gegevens van mensen te ontfutselen.

In de phisingmails vragen de oplichters om via een link gegevens door te sturen om een 'eenmalige extra vergoeding' te krijgen in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis. De e-mails dragen het logo van de RVA, maar zijn niet afkomstig van de dienst. Wie zo'n e-mail krijgt, kan die dus best negeren. Door naar de extensie van het e-mailadres te kijken, kan je onder meer nagaan of een e-mail authentiek is. Die van de RVA eindigen altijd met @rva.be.