S-treinen moeten pendelaars naar centrum Antwerpen brengen

De NMBS wil het voorstadsnet duidelijker in de verf zetten. "Nu wordt de trein nog teveel geassocieerd met lange afstanden en dat willen we doorbreken", zegt woordvoerder Bart Crols van de NMBS. Vanaf maandag 3 september worden de L-treinen in een straal van Antwerpen omgedoopt tot S-treinen.

Het voorstadsnet van de NMBS werd al een tijdje geleden uitgebreid met verbinden naar de vier windstreken van uit Antwerpen. Nu wil de NMBS pendelaars aanmoedigen om ook voor kortere afstanden, van 20 a 30 kilometer rond Antwerpen met de trein naar het stadscentrum te rijden in plaats van met de auto. Die treinen worden de S-treinen genoemd. Lijn S1 rijdt van Mechelen naar Antwerpen, de S32 vertrekt in Roosendaal, trein S33 verbindt Mol, Herentals en Lier met Antwerpen en de westkant wordt bediend door lijn S34, van Lokeren over Sint-Niklaas naar Antwerpen.

Op deze manier hoopt de NMBS haar steentje bij te dragen aan het project 'slim naar Antwerpen'. Hieronder het logo van de S-treinen (afbeelden NMBS)