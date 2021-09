Sabotage van stoel Peter Genyn krijgt nog een staartje

Vanaf 10 september zullen de Belgische voetbalclubs opnieuw bezoekende supporters in hun stadion toe mogen laten. Dat deelde de Pro League vrijdag mee. 'We werken nauw samen met clubs, federaties en overheidsinstanties om de terugkeer van bezoekende supporters op een veilige manier te laten verlopen', klinkt het in een communiqué. Op 10 september zal het 552 dagen geleden zij dat er bezoekende supporters bij een wedstrijd waren. 'Eindelijk is iedereen terug!', zegt CEO Pierre François. 'Wij zijn blij dat onze clubs eindelijk zullen kunnen rekenen op de steun van hun meest trouwe supporters, ook op verplaatsing. We moeten onze clubs en de fans die nu al wedstrijden konden bijwonen, bedanken. Hun inspanningen zorgen ervoor dat we nu al bezoekende supporters kunnen toelaten. We hebben er vertrouwen in dat de clubs ook deze stap goed zullen organiseren.' Om ervoor te zorgen dat ook deze volgende stap in goede banen geleid kan worden, gelden enkele voorwaarden. Er geldt voor alle wedstrijden een verplichte combiregeling voor de uitsupporters. Dit betekent dat ze zich enkel naar het stadion kunnen verplaatsen via een erkende supportersclub en bus. Hun Covid Safe Ticket zal gecontroleerd worden bij het opstappen op de bus en bij aankomst aan het stadion. Het inzetten van ordediensten is van essentieel belang om de wedstrijden veilig te kunnen organiseren. Wedstrijden met bezoekende supporters kunnen dus enkel georganiseerd worden na goedkeuring van de lokale autoriteiten. Foto Belga