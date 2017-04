Goed nieuws voor de organisatoren van de Scheldeprijs. Wereldkampioen Peter Sagan zal toch aan de start staan.



Er was na zijn val van afgelopen zondag wat twijfel of de Slovaak zich niet zou sparen voor zondag in Parijs Roubaix. Want Sagan had wat last van kwaaltjes, maar een test vanmorgen zette het licht toch op groen. En dus zal Sagan morgennamiddag toch te bewonderen zijn in Schoten.