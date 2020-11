Morgen komen de verschillende regeringen samen om te beslissen of de winkels opnieuw open mogen gaan. De retailers wachten de beslissing met spanning af. Ook Maxim Warmebol. Voor hem is de beslissing extra belangrijk. Maxim baat drie cadeauwinkels uit in Antwerpen. De maand december, dé pakjesmaand met sint en kerst, is dus van groot belang.