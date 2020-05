Voor de horeca zijn er nog geen vooruitzichten op heropening, en dus blijven heel wat restaurants afhaalmaaltijden bereiden. Maar wat doe je als je horecazaak ver van de bewoonde wereld ligt? Dat probleem heeft de uitbater van de Regatta Beach Club aan het Galgenweel op Linkeroever. De waterskibaan is wel al geopend en dat brengt veel volk op de been. Dus besloot hij gisteren om ook met Take Out te beginnen, maar na enkele uren kwam de politie al meteen de zaak sluiten.