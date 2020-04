'Samen krijgen we deze duivel terug in zijn kot'

'De piek lijkt zich af te tekenen, want voor het eerst is het aantal patiënten in onze ziekenhuizen gezakt', zei interfederaal woordvoerder en viroloog Steven Van Gucht vandaag op de dagelijkse persbriefing van het nationaal crisiscentrum.

'Maar de druk op onze gezondheidsinstellingen blijft hoog. Niettemin, samen zullen we deze duivel weer in zijn kot krijgen.' Van Gucht gaf toe dat de situatie in de woonzorgcentra moeilijk ligt en zei dat de personeelsleden in die instellingen een heldenrol speken. 'Zij moeten professioneel ondersteund worden', voegde hij eraan toe. Van Gucht riep daarom ook de mensen die nog mondmaskers thuis liggen hebben, om die naar een rusthuis in hun buurt te brengen. 'Daar kunnen er levens mee gered worden. '