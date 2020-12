Samen Ramen voor warme winterdagen: 5.000 knutselpakketten vliegen op één dag de deur uit

Tijdens de eindejaarsperiode gaan de inwoners van district Antwerpen Samen Ramen. De 5.000 beschikbare Samen Ramen pakketjes werden op minder dan 24 uur allemaal aangevraagd door enthousiaste inwoners en verenigingen die willen meewerken aan een gezellige winter.

District Antwerpen maakte 5.000 pakketten beschikbaar voor haar inwoners en sociale partners. De 5.000 voorziene pakketten werden binnen de dag allemaal gereserveerd. In elk pakket zit een set kalkstiften om op ramen te tekenen, enkele theelichtjes op LED, knutseltips, een raamsticker met verzen van de stadsdichter en een affiche. Dankzij dit knutselpakket kunnen inwoners zelf aan de slag om de feestdagen gezelliger te maken voor zichzelf en de buurt.

Femke Meeusen (districtsschepen voor wijkwerking), die zelf pakketten rondbrengt met haar fiets, is blij dat de actie zo goed onthaald werd: “De Samen Ramen pakketten vlogen in minder dan 24 uur de deur uit. Dit succes toont dat buren ook nu op zoek zijn naar manieren om het samenhorigheidsgevoel in hun wijk te versterken. Op zo’n 5.000 woningen zullen zelfgemaakte raamtekeningen, gedichten en lampjes zorgen voor gezelligheid en warmte tijdens de eindejaarsperiode. Daarnaast creëren de grote, professionele raamtekeningen van onze huisillustratrice een feestelijke sfeer in ons district.”

Pop-up raamtekeningen

Naast de bedeling van de pakketten, worden er regelmatig pop-up raamtekeningen voorzien op openbare locaties. Zo kregen bibliotheek Permeke (2060 Antwerpen-Noord), de appartementsblokken aan Jan de Voslei 20 (2020 Antwerpen-Kiel) en Noorderlaan 240 (2030 Antwerpen-Luchtbal) versierde inkomramen in de huisstijl van district Antwerpen.

Win een professionele raamtekening

Aangezien alle pakketjes ontzettend snel de deur uit waren, pakt district Antwerpen uit met een leuke win-actie voor inwoners die te laat waren om een pakket aan te vragen. Zes weken lang zal er telkens in een andere postcode van het district een professionele raamtekening verloot worden onder de mensen die geen aanvraag konden indienen. De huisillustratrice van district Antwerpen komt bij de winnaar thuis om een prachtig tafereel te tekenen op het raam aan de straatkant.

#beleefjebuurt

Het district Antwerpen roept iedereen op om zijn of haar versierde ramen te delen op Facebook en Instagram met #beleefjebuurt, zo kan er ook digitaal genoten worden van dit warme buurtverhaal.

(bericht en foto : District Antwerpen)