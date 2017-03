‘Samen zorgkrachtig’: een zorgstrategisch plan voor regio Brasschaat

Gisteren stelde de zorgregio Brasschaat het eerste zorgstrategisch plan voor. Met dat plan maken de verschillende gemeentes uit de regio samen een zorgstrategie op. De gmeentebesturen, de provincie, CAW, SEL Amberes en AZ Klina ondertekenden daarover een intentieverklaring in aanwezigheid van Peter Bellens, gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid van de provincie Antwerpen.

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen op vlak van welzijn en zorg. OCMW’s, gemeenten, lokale en regionale welzijnsorganisaties zoeken een goed antwoord op de uitdagingen die voor ons liggen. Het gaat daarbij over armoedebestrijding, huisvesting en woonbegeleiding, gezondheid, ouderenzorg…

Voor gedeputeerde Peter Bellens, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid is de provincie de ideale partner om samenwerkingsprocessen die het lokale niveau overstijgen, mee op gang te trekken en te begeleiden: “Samenwerking op bovenlokaal niveau is vaak de beste manier om complexere lokale problemen aan te pakken. Zo zouden bijvoorbeeld de thuiszorgdiensten van de verschillende OCMW’s en particuliere partners op elkaar kunnen worden afgestemd en kan een samenwerking met een gespecialiseerde regionale partner zoals AZ Klina een waardevolle piste zijn. Onze ervaring met het begeleiden van de zorgstrategische planning in Zoersel en Brasschaat leert dat de betrokken gemeentebesturen en organisaties de begeleidersrol van de provincie als een absolute meerwaarde ervaren.”

De OCMW’s van de zorgregio Brasschaat (Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel) zijn ambitieus en denken samen strategisch na over die uitdagingen. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk partners. Want een sterk plan maak je samen.

Dirk Van Peel, OCMW-voorzitter van Kalmthout vult aan: “Het decreet lokaal sociaal beleid en het nieuwe zorgdecreet gaven de aanzet voor dit plan. En we zijn ambitieus. Vandaar ook de naam ‘Samen Zorgkrachtig’. We voelen ons gesterkt door de positieve ondersteuning van de provincie, de goede samenwerking tussen de OCMW’s van de zorgregio, de ondersteuning van SEL Amberes, CAW en Klina.”

Met het project “Samen Zorgkrachtig” willen lokale besturen, samen met de regionale en plaatselijke zorgactoren, een geïntegreerde en overkoepelende zorgstrategie opmaken. Ze brengen het zorgaanbod en de zorgvraag in kaart, denken na over leemtes en overlappingen… Zo worden de behoeftes aan zorg en ondersteuning duidelijk. Van daaruit formuleren ze samen acties, leggen rollen vast en spreken onze financiële engagementen uit. Dat gebeurt in maximale onderlinge afstemming, begeleid door experten van de provincie Antwerpen.

Die overkoepelende beleidsstrategie voor zorg en welzijn is er op gericht om het aanbod aan kwaliteit te laten winnen. Daarnaast wil het inspelen op nieuwe noden en de toegankelijkheid voor elke individuele zorgvrager verhogen.