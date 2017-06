Samenaankoop elektrische fietsen

De gemeente Rumst organiseert binnenkort een groepsaankoop elektrische fietsen en bakfietsen. Iedereen die woont of werkt in deze gemeente kan hieraan deelnemen.

De elektrische fiets groeide de laatste jaren uit tot een hip, milieuvriendelijk en tijdbesparend transportmiddel. Het kost minder inspanning, je komt niet bezweet aan en je bent in beweging in de buitenlucht. Fietsen is niet langer beperkt tot ontspannende tochtjes tijdens het weekend, maar kan ook dienen voor het dagelijks woonwerk verkeer. Dit maakt de elektrische fiets een realistisch alternatief voor de wagen. Wie regelmatig kinderen of boodschappen vervoert op de fiets, kan kiezen voor een elektrische bakfiets en zo letterlijk en figuurlijk een duwtje in de rug krijgen.

Een betrouwbare elektrische fiets of bakfiets neemt echter algauw een flinke hap uit je budget. Door deel te nemen aan een groepsaankoop bespaar je vele uren opzoekingswerk en koop je een elektrische fiets aan een goede prijs/kwaliteitsverhouding bij je lokale handelaar. Zoek je een elektrische fiets of bakfiets en heb je interesse om deel te nemen aan de groepsaankoop? Schrijf je dan in op de website van IGEAN. Inschrijven is volledig vrijblijvend.

Voor de organisatie van deze groepsaankoop wordt beroep gedaan op IGEAN. De uiteindelijke keuze van de fietsen wordt gemaakt door een stuurgroep. Als je graag actief wil meebeslissen over welke leverancier gekozen wordt, kan je op de website aanduiden dat je lid wil worden van de stuurgroep.