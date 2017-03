Samenwerking OCMW en Opnieuw & Co : 70 extra jobs

Door de samenwerking tussen OCMW en Opnieuw & Co komen er binnenkort 70 extra jobs bij.

OCMW Antwerpen werkt voor de tewerkstelling van zijn werkervaringsklanten intensief en structureel samen met werkgevers in het reguliere arbeidscircuit en met organisaties in het sociaal-economische circuit, zoals de sociale werkplaats Opnieuw & Co. Vandaag stelt het OCMW al 70 leefloners in statuut art. 60 tewerk bij kringwinkel Opnieuw & Co. Daar komen nu nog eens 70 extra werkervaringsklanten bij. Het succes van de 5 kringwinkels van Opnieuw & Co is zo groot dat ze dringend meer handen nodig hebben. Het aantal medewerkers van Opnieuw & Co stijgt van 350 naar 420.

Het samenwerkingsprotocol wordt woensdag ondertekend in Opnieuw & Co Mortsel.