Vandaag ondertekenden de gemeenten Zoersel, Malle, Schilde, Wijnegem, Wommelgem en Zandhoven een samenwerkingsovereenkomst rond woonbegeleiding. De gemeenten doen hiermee een extra inspanning om mensen met een psychosociale kwetsbaarheid te begeleiden bij hun zoektocht naar een woning. Daarnaast krijgen deze personen tijdens hun verblijf ook hulp bij andere aspecten van het wonen.

In 2015 startte gemeente en ocmw Zoersel als eerste met het project. “Mensen met een psychosociale kwetsbaarheid hebben vaak onvoldoende vaardigheden om zelf een geschikte huurwoning te vinden”, vertelt ocmw-voorzitter Katrien Schryvers. “Het project begeleidt deze mensen zowel bij de zoektocht naar een woning, maar ook om deze daarna te behouden. Personen met een geestelijke zorgnood missen vaak bepaalde middelen en vaardigheden, waardoor ze in de problemen kunnen komen met hun buren of huisbaas. Dikwijls met ontbinding van het huurcontract en uitzetting tot gevolg. Dat willen we met dit project voorkomen.”

Het project bleek de laatste twee jaar zo’n enorme maatschappelijke meerwaarde in Zoersel, dat nu ook de buurgemeenten meestappen in het verhaal. Daarbij wordt niet enkel het werkingsgebied uitgebreid, maar ook de omvang van het project. De zes lokale besturen voorzien de nodige middelen om deze vorm van hulpverlening aan te bieden op hun grondgebied. Daarnaast schakelden ze CAW Antwerpen in voor het uitvoeren van de begeleidingen.

financiële steun

Ook het provinciebestuur Antwerpen gelooft in het nut en de slaagkansen van deze samenwerking. Daarom zegde de provincie voor het komende jaar een financiële steun toe van € 33.000, om extra in te zetten op intensieve begeleiding van psychosociaal kwetsbare mensen en hun woonnoden. Provincie Antwerpen wil op die manier bijdragen aan de verbetering van de woonsituatie van deze mensen. Kwaliteitsvolle huisvesting is immers een belangrijke hefboom om uit een armoedesituatie te geraken.

(bericht gemeente Zoersel - foto (© Dirk Van der Wijden)