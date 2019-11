De politie heeft vandaag opnieuw gezocht naar de vermiste Antwerp-supporter Ben Vanleene. De man van 28 jaar verdween zondag na de wedstrijd tegen Club Brugge. Maar ook de nieuwe zoekacties leverden niets op.Het vermoeden is dat Ben in de buurt van het sportpaleis van de tram is gestapt en daar is blijven rondhangen. Politiemensen kamden de voorbije dagen, de straten en hangars rond het Lobroekdok, achter het Sportpaleis uit. Er werd zelfs met een sonarboot op het water gezocht, maar dat leverde allemaal niets op. De zoekactie voor vandaag is intussen gestaakt. Wanneer er opnieuw gezocht zal worden moet nog bekeken worden. Tips zijn nog steeds welkom op 0800 30 300.