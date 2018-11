Sasja weet weer wat winnen is

In het handbal weet Sasja weer wat winnen is. Na vijf nederlagen op rij moet dat deugd gedaan hebben in Hoboken.





In Sporthal Sorghvliedt is nestor Kevin Jacobs tegen het Nederlandse Aalsmeer alweer van goudwaarde met meerdere doelpunten. Sasja krijgt de overwinning tegen de Nederlanders, die derde stonden in de stand, nochtans niet cadeau. Aalsmeer knokt zich terug in de wedstrijd en gaat er zelfs op en over. Uiteindelijk krijgen we een echte ouderwetse thriller, eentje met een happy end voor de Antwerpenaren, want Sasja wint met één puntje verschil: 30 - 29. Een zege van het collectief.