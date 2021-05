Het nieuwe gedeelte van het skatepark in Hemiksem is vandaag officieel geopend. Dat gebeurde door Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle. De Hemiksemse jongeren kregen er een aantal obstakels bij om zich helemaal te kunnen uitleven. De uitbreiding van het skatepark gebeurde trouwens in overleg met de jonge skaters. Zij mochten zelf aangeven hoe het terrein er moest uitzien.