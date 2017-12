Schaap verdwenen in Niel

In Niel zitten ze met de handen in het haar, daar verdween afgelopen weekend een beeld uit de kerststal.



Jozef, Maria en het kindje Jezus staan of liggen er nog op hun plaats, maar naast de os en de ezel is een lege plek. Daar stond tot voor kort een schaap, maar dat is dus verdwenen. Het is niet duidelijk of het om een vandalenstreek of een diefstal gaat, maar voor de initiatiefnemers van de kerststal is één ding zeker: dit pas niet in de kerstsfeer. Eerder verdween ook in Vremde al een beeld uit een kerststal. Daar verdween Maria zonder enig spoor om niet veel later even merkwaardig terug op haar plaats te verschijnen. In Niel hopen ze nu op een gelijkaardig mirakel.