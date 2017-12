Schade door waterinsijpeling in pas gerenoveerde bibliotheek

De pas gerenoveerde Braembibliotheek in Schoten heeft nu al te kampen met problemen. Zo sijpelt er op verschillende plaatsen, via het dak, water naar binnen. Ook de panoramische lift deed het even niet meer.



Op 18 november werd de Braem-bibliotheek, na vijf jaar renovatie, eindelijk ingehuldigd door Vlaams ministerpresident Geert Bourgeois. Amper vijf weken later zijn er dus al mankementen. De kosten van de renovatie li├Ępen al hoog op, maar kunnen dus nu nog groter worden door de verschillende lekkages. De defecte lift is intussen weer hersteld. De lekkages in het dak hoopt men na het bouwverlof te kunnen aanpakken.