De zomerbars in de politiezone Hekla moeten vanaf morgen stoppen met take out aan hun bars. Dat hebben de burgemeester van Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar beslist. Ze willen vermijden dat klanten te dicht bij elkaar staan aan te schuiven om drank te komen halen of om lege glazen te komen brengen. Dat mag ook niet in café's en restaurants. In enkele zomerbars moeten ze het nu anders gaan aanpakken.