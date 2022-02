Schade van stormen voorbije week geschat op half miljard euro

De drie stormen van vorige week - Dudley, Eunice en Franklin - zullen naar schatting voor zo'n half miljard euro schade hebben aangericht. Dat verklaarde Dirk Vanderschrick vrijdag, topman van de verzekeringspoot van Belfius, 'op basis van eigen inschattingen'. De stormen zijn daarmee bij de duurste van de afgelopen jaren.

Zelf heeft Belfius al zo'n 15.000 schadeclaims ontvangen, maar Vanderschrick verwacht dat dat aantal nog zal toenemen, tot mogelijk 25.000. 'Het gaat om veel dossiers, maar met relatief lage schadebedragen. Mijn inschatting gaat het om gemiddeld 1.500 euro per dossier.'

Het is bij Belfius alle hens aan dek om de klanten te helpen: ook morgen/zaterdag wordt er doorgewerkt, illustreerde de topman. De overstromingen van afgelopen zomer betrof een veel kleiner aantal schadedossiers - zo'n 5.500 voor Belfius - maar met veel grotere schadebedragen. In totaal loopt de verzekerde schade van de overstromingen in de miljarden. Voor Belfius gaat het om brutokosten van zowat 170 miljoen euro, waarvan netto - dankzij herverzekeringen - 24 miljoen overblijft.