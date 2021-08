Schadelijke stof wel degelijk aanwezig bij 3M

Er moeten nog heel wat jongeren gevaccineerd worden en het vaccinatiecentrum op Spoor Oost probeert die jongeren dan ook op allerlei manieren te bereiken. Ook via hun sportclub. Zo kunnen jongeren die lid zijn van een sportclub zich nog voor de start van het nieuwe schooljaar in groep laten vaccineren. Op zaterdag 28 augustus van 11 tot 15 uur zet het vaccinatiedorp op Spoor Oost de deuren open voor jongeren van 12 tot en met 25 jaar uit de stad Antwerpen, Borsbeek, Schoten, Stabroek en Wommelgem. Inschrijven voor deze speciale vaccinatiedag kan tot en met 24 augustus via het formulier van de Eerstelijnszone Antwerpen. De zes verenigingen die de meeste leden laten vaccineren krijgen een leuke verrassing. Schepen van Gezondheidszorg stad Antwerpen Els van Doesburg (N-VA): “Het virus niet binnenbrengen in de klas en het niet terug meenemen naar ouders of grootouders: dat is wat we moeten bereiken om het virus steeds verder van ons af te duwen. Als stad ondersteunen we dankbaar alle initiatieven die hiertoe bijdragen”. Populatiemanager eerstelijnszone Antwerpen dr. Stefaan Vanderborght: “Door samen met je clubmakkers een vaccin te halen, laat je zien hoe belangrijk je het vindt om jezelf, je vrienden en supporters te beschermen. Je zorgt ervoor dat je het virus minder snel doorgeeft. Je maakt deel uit van een winnend team."Wie minstens achttien is, kan kiezen voor het Johnson & Johnson-vaccin en is na twee weken beschermd. Krijg je het Pfizer-vaccin, dan moet je na drie weken een tweede prik komen halen. Als je jonger bent dan vijftien jaar, moet je vergezeld zijn door een ouder of een schriftelijke toestemming bij je hebben. Zonder krijg je geen vaccinatie. Wie niet kan op 28 augustus of ouder is dan 25 en zich ook wil laten vaccineren, kan zich registreren op de reservelijst www.qvax.be of bellen naar de lokale infolijn (03 435 95 55) voor vaccinatie op een ander moment. Op 13 augustus waren 41 725 van de 77 188 min-vijfentwintigjarigen van de Antwerpse eerstelijnszones (stad Antwerpen, Borsbeek, Schoten, Stabroek, Wommelgem) gevaccineerd. Dat is 54 procent.Foto Belga