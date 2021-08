Vaccinatiecentrum Noorderkempen roept minderjarige jongeren -die zich laten vaccineren- op om zeker een ouder, voogd of toestemmingsbrief mee te brengen wanneer ze hun prikje komen halen. Sinds enkele weken worden ook de 12 tot 15 jarigen gevaccineerd, maar dat is dus enkel mogelijk met dat toestemmingsbewijs of de aanwezigheid van 1 van de ouders.