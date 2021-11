Scheidsrechter 'spookwedstrijd' debuteert in match ... van Beerschot

De 24-jarige Arthur Denil maakt zaterdag zijn debuut als scheidsrechter op het hoogste niveau in België. En dat uitgerekend in de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Beerschot. De Waalse scheidsrechter is al bekend bij de Kielse club. Want twee jaar geleden floot hij nog de ondertussen beruchte ‘spookwedstrijd’ tussen Virton en Beerschot in 1B. Virton won die match met 1-0. Het doelpunt werd gescoord na een inbreuk tegen de spelregels. Na een procedureslag moest de wedstrijd herspeeld worden, maar omdat Beerschot uiteindelijk al zeker was van de periodetitel, is dat niet gebeurd. Een echte ‘spookwedstrijd’ dus.