Schelde is troebeler

Het water in de Schelde is een pak troebeler geworden. Tot die conclusie komen wetenschappers van de Universiteit Antwerpen. Er worden regelmatig stalen van het water genomen en sinds 2008 is de Schelde dus veel troebeler. Vooral in het stuk tussen Kruibeke en de grens met Nederland en op de plaats waar de Schelde samenvloeit met de Rupel zit meer slib. Een echte verklaring voor de vertroebeling hebben de wetenschappers niet. Mogelijk hebben de verdiepingswerken aan de Schelde er iets mee te maken.