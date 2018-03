Scheldedijk tussen Lillo en Fort Sint-Filips wordt verhoogd

Mislukte afdrukken, proefversies of overbodig papier gebruiken om nieuw papierwaar van te maken. Dat is waar twee jonge onderneemsters uit Borgerhout hun passie en werk van hebben gemaakt. Linde en Tille ontdekten dat drukkerijen vaak enorme hoeveelheden papier weggooien, en gingen daarmee aan de slag. En met succes, want Redopapers is door UNIZO uitgeroepen tot Antwerps starter van het jaar.