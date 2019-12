Scheldeduikers hadden wel degelijk hun slag al geslagen

Het allerlangste nieuwjaarsfeest ter wereld, dat organiseert stadsdichter Maud Vanhauwaert. Om 11 uur deze ochtend begon ze aan De Langste Nieuwjaarswens, want dan was het al Nieuwjaar in Oceanië. En ze gaat 24 uur door, tot het morgenvroeg ook in Hawaii eindelijk 2020 is. En dat betekent dus: elk uur een feestje, passend bij de plek waar het middernacht is.