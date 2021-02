Scheldelaan plaatselijk afgesloten vanaf begin april tot einde der werken

Aanstaande maandag is het zo ver: de schop voor de werken aan de Oosterweelverbinding op Rechteroever gaat definitief in de grond. Aannemer COTU start op de Scheldelaan met de voorbereidende werken voor de bouw van de Scheldetunnel. De tunnel is het eerste onderdeel van de Oosterweelverbinding dat op Rechteroever in uitvoering gaat.

Op 1 maart start de aannemer met werken in de middenberm van de Scheldelaan. Tijdens deze werken blijft verkeer over de Scheldelaan mogelijk. In beide richtingen wordt er één rijstrook voorzien. In de tweede week van maart verschuift de werfzone naar de zuidzijde van de Scheldelaan en voert de aannemer onder meer nutswerken uit. Alle gemotoriseerd verkeer rijdt dan op de noordzijde van de Scheldelaan over versmalde rijstroken. Eén in elke richting.

Deze situatie geldt tot begin april. Daarna wordt de Scheldelaan plaatselijk afgesloten. Vanaf dan is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de Scheldelaan tussen het kruispunt met de Oosterweelsteenweg en het kruispunt met de Kastelweg. Verkeer rijdt dan via de Oosterweelsteenweg naar de Kastelweg om verderop weer aan te sluiten op de Scheldelaan. Fietsers kunnen in deze fase nog steeds gebruik maken van het fietspad langs de Scheldelaan of de Scheldedijk. Dat verandert in de loop van juni. Dan moet ook het fietsverkeer via de Kastelweg rijden.

